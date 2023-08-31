الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دون خسائر فى الأرواح.. انهيار جزئى بواجهة منزلين فى طنطا بالغربية

انهيار جزئي بواجهة
انهيار جزئي بواجهة منزلين في طنطا بالغربية

شهدت منطقة كفرة مليم العشوائية بتل الحدادين، بحي ثانٍ طنطا، بمحافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، حدوث انهيار جزئي بواجهة منزلين متهالكين، مكونين من طابقين ومبنيين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشب وغير مأهولين بالسكان، دون حدوث خسائر في الأرواح. 

وأكد عدد من سكان المنطقة تضرر منازلهم وسقوط أسقف المنازل وتعرضهم للصعق الكهربائي جراء موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد سابقا، وطالبوا الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بسرعة التدخل لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الخطر الذي يتعرضون له، ونقلهم إلى سكن بديل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات وتسكين الأهالي مساكن بديلة راقية وآدمية.

وتعد منطقة كفرة مليم من المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تتبع هيئة الأوقاف، ومعظم المنازل بها آيلة للسقوط وتمثل خطرًا داهمًا ومعظمها مبني بالطوب اللبن وعروق الأخشاب وبها تصدعات وشروخ وتعرض سكانها لخطر الموت.

 مناطق عشوائية 

ويقول أحد الأهالي من سكان منطقة كفرة مليم إنها إحدى المناطق العشوائية التي تقع بالقرب من ميدان المحطة ومسجد السيد البدوي وسط مدينة طنطا، وتعد منطقة غير آمنة حيث شملها قرار تطوير العشوائيات الذى أصدره مؤخرًا مجلس الوزراء، وتمت المعاينة بالفعل منذ عدة أشهر من قبل لجنة بالقاهرة، وتم حصر جميع السكان بها وإبلاغهم بتطوير المنطقة وإعطاؤهم سكنا بديلا وإلى الآن لم يتم التنفيذ.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال الجولة التي قام بها داخل منطقتي كفرة مليم ودحديرة صبري، اللتين ستخضعان للتطوير ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات للطبقات الأكثر احتياجا، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

انهيار جزئي طنطا كفرة مليم منزلين متهالكين الغربية

الأكثر قراءة

البريد المصرى يشارك فى منتدى الأعمال البريدى بمدينة أروشا بتنزانيا

متحدث وزارة العمل: وظفنا أكثر من 7 ملايين مواطن فى عهد الرئيس السيسى

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى الدورى السعودى لشهر أغسطس

"الباز": الأحزاب تطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال مشروع 30 يونيو الممتد

مع اقتراب العام الدراسي.. منافذ البيع المخفضة للأهالي بمبادرة "كلنا واحد"

محافظ قنا يبحث استكمال الدراسات الخاصة بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال