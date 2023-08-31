دون خسائر فى الأرواح.. انهيار جزئى بواجهة منزلين فى طنطا بالغربية

شهدت منطقة كفرة مليم العشوائية بتل الحدادين، بحي ثانٍ طنطا، بمحافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، حدوث انهيار جزئي بواجهة منزلين متهالكين، مكونين من طابقين ومبنيين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشب وغير مأهولين بالسكان، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وأكد عدد من سكان المنطقة تضرر منازلهم وسقوط أسقف المنازل وتعرضهم للصعق الكهربائي جراء موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد سابقا، وطالبوا الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بسرعة التدخل لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الخطر الذي يتعرضون له، ونقلهم إلى سكن بديل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات وتسكين الأهالي مساكن بديلة راقية وآدمية.

وتعد منطقة كفرة مليم من المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تتبع هيئة الأوقاف، ومعظم المنازل بها آيلة للسقوط وتمثل خطرًا داهمًا ومعظمها مبني بالطوب اللبن وعروق الأخشاب وبها تصدعات وشروخ وتعرض سكانها لخطر الموت.

مناطق عشوائية

ويقول أحد الأهالي من سكان منطقة كفرة مليم إنها إحدى المناطق العشوائية التي تقع بالقرب من ميدان المحطة ومسجد السيد البدوي وسط مدينة طنطا، وتعد منطقة غير آمنة حيث شملها قرار تطوير العشوائيات الذى أصدره مؤخرًا مجلس الوزراء، وتمت المعاينة بالفعل منذ عدة أشهر من قبل لجنة بالقاهرة، وتم حصر جميع السكان بها وإبلاغهم بتطوير المنطقة وإعطاؤهم سكنا بديلا وإلى الآن لم يتم التنفيذ.

من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال الجولة التي قام بها داخل منطقتي كفرة مليم ودحديرة صبري، اللتين ستخضعان للتطوير ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات للطبقات الأكثر احتياجا، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.