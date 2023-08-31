الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران يلتقى سفيرة أيرلندا بالقاهرة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل الجوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل، اليوم، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، نولا أوبراين، سفيرة دولة أيرلندا لدى مصر، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف أنشطة الطيران المدني، بحضور عدد من قيادات الوزارة .

في بداية اللقاء، رحب الفريق محمد عباس حلمي بالسفيرة الأيرلندية نولا أوبراين، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين في كافة المجالات، وبخاصة في مجال النقل الجوي، مشيرًا إلى حرص قطاع الطيران المدني على تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم الشراكات الفعالة مع جميع الدول الأوروبية.

هذا وقد تناول اللقاء، مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتي جاء من بينها تعزيز التنسيق المشترك والجهود البناءة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات المصرية الأيرلندية وتنشيط حركة السفر والشحن الجوي لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلًا عن تقديم سبل التعاون والدعم الفني في مجال أعمال الصيانة لخدمة بعض شركات الطيران الإيرلندية.

تنشيط الحركة الجوية السياحية

كما استعرض الجانبان أهم التطورات المتعلقة بتنشيط الحركة الجوية والسياحية، خاصة أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير خط  طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأيرلندية دبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية، ودراسة إمكانية فتح نقاط جديدة بأيرلندا، وفقًا لسياسة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الشركة الوطنية مصر للطيران بالتوسع في شبكه خطوطها الجوية في شمال غرب أوروبا، وأكد الجانبان أهمية استمرار بذل الجهود الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخدم البلدين.

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وزير الطيران المدنى يلتقى سفير كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين

من جانبها أعربت السفيرة الأيرلندية عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالتعاون والتنسيق الدائم مع قطاع الطيران المدني المصري ودوره المحوري في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لراغبي السفر من وإلى مصر، معربة عن تطلعها إلى فتح نقاط جديدة بين البلدين بما يلبي متطلبات السوق الأيرلندية ويدعم الشراكات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة ويخدم حركة السفر والشحن الجوي من وإلى أيرلندا.

الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني سفيرة دولة ايرلندا الطيران المدني النقل الجوي

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