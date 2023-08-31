الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمتابعة التجهيزات والتشغيل التجريبي للمجمعات الخدمية

المجمعات الخدمية
المجمعات الخدمية

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد أعمال وإجراءات وصول الأثاثات والتجهيزات الفنية ومتابعة التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية التى تم الانتهاء منها بنسبة 100% بقرى مركز نصر النوبة. 

دور حياة كريمة فى تحسين جودة الحياة 

وأشاد محافظ أسوان بأهمية حزمة المشروعات التنموية والخدمية التى تشملها المبادرة الرئاسية فى الإرتقاء بالظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية، ودورها لتحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لجنى ثمار الإنجازات من أرض الواقع بمختلف مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) 

جولة تفقدية بقرية بلانة

 ومن جهته، أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة، القيام بجولة ميدانية لتفقد مجمعات الخدمات بقرية بلانة بمركز نصر النوبة والتى تضم 4 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 40 ألف نسمة. 

تفاصيل الجولة 

وأشار المهندس ناجح مصطفى إلى أن الجولة شملت تفقد مجمع الخدمات الحكومية والزراعية حيث تم التشديد بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بسرعة تلافى كافة الملاحظات المرصودة والخاصة بالتشطبيات النهائية لأعمال المرافق، وأعمال النظافة العامة، بإلإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذه المشروعات الهامة. 

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأن الجولة شملت أيضاً تفقد المجمع الصناعى والذي يقع على مساحة 600 م2 ويتكون من طابقين ويضم 18 ورشة حرفية ، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية ودورات المياه. 

جدير بالذكر أن استمرت أعمال التطوير بمركزى شباب بلانة أول وتوشكى غرب التابعين لإدارة شباب نصر النوبة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، وهم ضمن المنشآت الرياضية التي تم إنشاؤها  ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 
 

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قرية بلانه فى نصر النوبة حياة كريمة فى أسوان التشغيل التجريبى للمجمعات الخدمية بنصر النوبة المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ أسوان يكلف بالجولات الميدانية

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