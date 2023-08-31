الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد حكيم زياش وضم عناصر جديدة.. قائمة المغرب لأجندة سبتمبر الدولية

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلسي لأجندة شهر سبتمبر، والذي ينطلق بعد أيام قليلة للغاية.

ومن المقرر أن يواجه أسود الأطلسي، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، منتخبي ليبيريا وبوركينا فاسو، أحد يومي 9 و12 سبتمبر المقبل.

الإصابات تحرم المغرب من نجومه في مواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو

وشهدت قائمة منتخب المغرب لمعسكر سبتمبر المقبل، غياب عددٍ كبير من اللاعبين بداعي الإصابة مثل منير المحمدي وسفيان بوفال وآدم ماسينا.

كما شهدت القائمة أيضًا غياب حكيم زياش، المنتقل حديثًا للدوري التركي، وتحديدًا عبر بوابة جالطة سراي.

وحرص الركراكي على ضم عناصر جديدة في قائمة أسود الأطلسي، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق المغربي مؤخرًا وحرمته من نجومه خلال مواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو.

 

قائمة أسود الأطلسي لأجندة سبتمبر الدولية

وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

ياسين بونو – يوسف المطيع – مهدي ابنعبيد - منير المحمدي – أشرف حكيمي – نصير مزراوي – نايف أكرد – غانم سايس - جواد يميق – يونس عبدالحميد – يحيى عطية الله – عبدالكبير عبقار – أمير ريشاردسون – سفيان أمرابط – بنجامان بوشواري - سليم أملاح – عبدالصمد الزلزولي – أمين عدلي – وليد اشديرة – يوسف النصيري – إبراهيم صلاح – عبدالرزاق حمدالله - أبوخلال زكريا - حارث - أوناحي عز الدين – بلال الخنوس.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي قد ضمن التأهل لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، بعدما جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين وهزيمة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2024"، بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين عام 2024.

وليد الركراكي منتخب المغرب حكيم زياش أجندة شهر سبتمبر الدولية قائمة منتخب المغرب استبعاد حكيم زياش

مواد متعلقة

ماركا: لامين يامال يرفض المغرب ويقرر تمثيل منتخب إسبانيا

منتخب المغرب يعلن قائمته استعدادًا لمواجهتى الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

الداخلية تنفى تطبيق نظام جديد للاتصالات وتؤكد: «تضليل إخوانى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال