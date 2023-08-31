استبعاد حكيم زياش وضم عناصر جديدة.. قائمة المغرب لأجندة سبتمبر الدولية

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلسي لأجندة شهر سبتمبر، والذي ينطلق بعد أيام قليلة للغاية.

ومن المقرر أن يواجه أسود الأطلسي، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، منتخبي ليبيريا وبوركينا فاسو، أحد يومي 9 و12 سبتمبر المقبل.

الإصابات تحرم المغرب من نجومه في مواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو

وشهدت قائمة منتخب المغرب لمعسكر سبتمبر المقبل، غياب عددٍ كبير من اللاعبين بداعي الإصابة مثل منير المحمدي وسفيان بوفال وآدم ماسينا.

كما شهدت القائمة أيضًا غياب حكيم زياش، المنتقل حديثًا للدوري التركي، وتحديدًا عبر بوابة جالطة سراي.

وحرص الركراكي على ضم عناصر جديدة في قائمة أسود الأطلسي، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق المغربي مؤخرًا وحرمته من نجومه خلال مواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو.

قائمة أسود الأطلسي لأجندة سبتمبر الدولية

وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

ياسين بونو – يوسف المطيع – مهدي ابنعبيد - منير المحمدي – أشرف حكيمي – نصير مزراوي – نايف أكرد – غانم سايس - جواد يميق – يونس عبدالحميد – يحيى عطية الله – عبدالكبير عبقار – أمير ريشاردسون – سفيان أمرابط – بنجامان بوشواري - سليم أملاح – عبدالصمد الزلزولي – أمين عدلي – وليد اشديرة – يوسف النصيري – إبراهيم صلاح – عبدالرزاق حمدالله - أبوخلال زكريا - حارث - أوناحي عز الدين – بلال الخنوس.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي قد ضمن التأهل لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، بعدما جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين وهزيمة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "كان 2024"، بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين عام 2024.