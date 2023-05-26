منتخب المغرب يعلن قائمته استعدادًا لمواجهتى الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، اليوم الجمعة، عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة ودية أمام الرأس الأخضر، ومواجهة أمام جنوب إفريقيا، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهدت القائمة التي ضمت 28 لاعبًا، استدعاء يوسف المطيع، حارس مرمى الوداد البيضاوي، للمرة الأولى، إلى جانب استدعاء المهدي بن عبيد حارس الفتح الرباطي.

كما استدعي الركراكي، آدم ماسينا، مدافع أودينيزي الإيطالي، من جديد لصفوف «أسود الأطلس»، بعد غياب دام ما يقرب من عام.

وجاءت قائمة منتخب المغرب لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، مهدي بنعبيد، يوسف مطيع

خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، غانم سايس، نصير مزراوي، أشرف داري، جواد الياميق، عبد القادر أبقار، فهد موفي، اسماعيل خنوس

خط الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحمدي الصابيري، بنجامان بوشواري، بلال الخنوس، عمران لوزا، يوسف ماليح، إلياس الشاعر، سفيان بوفال، حكيم زياش

خط الهجوم: طارق تيسودالي، زكرياء أبو خلال، يوسف الناصيري، أنس الزروري، وليد شديرة، عبد الرزاق حمد الله، إبراهيم صلاح، أسامة إدريسي.

وسيواجه المنتخب المغربي، نظيره الرأس الأخضر وديًا، الثاني عشر من يونيو المقبل على ملعب (الأمير مولاي عبدالله) بمدينة الرباط، قبل أن يلتقي منتخب جنوب إفريقيا في جوهانسبرج، يوم السابع عشر من نفس الشهر.

وكان منتخب المغرب، قد حجز في وقت سابق، مقعده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، حيث يحتل «أسود الأطلس» حاليًا صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين، عن جنوب إفريقيا، صاحب المركز الثاني.