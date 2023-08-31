بلاتي توريه ينضم لمنتخب بوركينا فاسو.. وبيراميدز يخوض ثاني ودياته

انضم الدولي بلاتي توريه لاعب وسط نادي بيراميدز، لصفوف منتخب بلاده بوركينا فاسو، استعدادا للتجمع الدولي الذي ينطلق خلال أيام بعد استدعائه.

وغادر توريه معسكر بيراميدز في مدينة بوردور بتركيا متوجها إلى بلاده، على أن يتوجه بعدها بصحبة المنتخب البوركيني إلى المغرب لخوض مباراة إسواتيني، في ختام مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهو اللقاء الذي يقام على ملعب مراكش يوم ٨ سبتمبر القادم.

ويغادر بعدها بلاتي توريه مع منتخب بوركينا لمدينة نيس بفرنسا، لخوض ودية تجمع منتخب بلاده بنظيره المغربي يوم ١٢ سبتمبر القادم، على أن يلتحق بعدها مباشرة ببعثة بيراميدز في العاصمة الرواندية كيجالي استعدادا للتحدي القاري.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

ويستهل الفريق السماوي ظهوره الأول تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الجيش الرواندي، أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.

بينما تقام مواجهة هنا بالقاهرة، وتحديدا على ملعب الدفاع الجوي، أحد أيام 29 أو 30 أو الأول من أكتوبر القادم.

ومن جانب أخر، يخوض بيراميدز ثاني مبارياته الودية في معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة بوردور التركية، عندما يلتقي مع نادي فارساك أنطاليا التركي.

ويواجه بيراميدز نظيره التركي، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم فيها بيراميدز، معسكر إعداد الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز في أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

وتجدر الإشارة إلى أن البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للسماوي، قد اختار 24 لاعبا لرحلة تركيا، حيث شهدت قائمة الفريق جميع الصفقات الجديدة التي إبرامها النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، بالإضافة للثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين، عقب وصولهم بالأمس.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.