الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يجدد عقد بلاتي توريه لمدة 3 سنوات

بلاتي توريه
بلاتي توريه

أعلن بيراميدز، الأربعاء، تمديد تعاقد لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة 3 مواسم جديدة، وذلك في إطار توجهات الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه بلاتي توريه مع نادي بيراميدز، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام ٢٠٢٦.

ومنذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز العام الماضي في صفقة انتقال حر قدم بلاتي توريه الإضافة الهائلة لخط وسط الفريق ويعتبر من أهم وأفضل لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولذلك كان قرار الإدارة بتمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ويعد توريه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو خلال السنوات الماضية، وسبق وقدم بطولة تاريخية مع منتخب بوركينا في نهائيات كأس الأمم الأخيرة بالكاميرون، وتم اختياره كأحد عناصر التشكيل المثالي في البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويواصل فريق بيراميدز ملاحقته للأهلي للمنافسة على صدارة الدورى في ظل ابتعاد الزمالك عن المنافسة هذا الموسم.

نادي بيراميدز الوسط البوركيني ممدوح عيد الرئيس التنفيذي مع نادي بيراميدز لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

براءة معاون مباحث دار السلام السابق من تهمة التزوير واستعمال القسوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة