الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق يلتهم سيارة موتى وأخرى ملاكى في دمياط

حريق
حريق

نشب حريق ضخم بجراج بمنطقة باب الحرس في مدينة دمياط خلف صيدلية، حيث فوجئ الأهالي باشتعال النيران في الجراج وتصاعد الأدخنة والسنة اللهب.

تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وسط حالة من الذعر.

كما تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء تمكنت من إخماد النيران.

وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وكشف ملابسات الواقعة لاستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة وحصر الخسائر تمهيداً لعرض الواقعة على النيابة للتحقيق في الواقعة.

الحريق تسبب في إتلاف سيارتين، إذ التهمت النيران سيارة نقل موتى تابعة لجمعية "بداية خير" بدمياط، وسيارة أخرى خاصة بأحد المواطنين.

حريق دمياط محافظة دمياط مدينة دمياط سيارات

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