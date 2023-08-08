حريق داخل ورشة.. النيران تلتهم 7 شقق سكنية بعقار في دمياط

أسفر الحريق الضخم الذي نشب داخل ورشة لتصنيع الأثاث بدمياط، عن احتراق 7 شقق سكنية في العقار الذي نشب به الحريق.

وقرر حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق والشقق المتضررة.

ونشب حريق ضخم في ورشة تصنيع أثاث صباح اليوم الثلاثاء، في قرية غيط النصارى في محافظة دمياط وسط حالة من الذعر انتابت أهالي المنطقة.

وتجمهر الأهالي خاصة وأن النيران امتدت إلى شقق العقار الموجود به الورشة كما امتدت الى العقار المجاور.

تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد النيران.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.