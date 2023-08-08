الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق داخل ورشة.. النيران تلتهم 7 شقق سكنية بعقار في دمياط

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أسفر الحريق الضخم الذي نشب داخل ورشة لتصنيع الأثاث بدمياط، عن احتراق 7 شقق سكنية في العقار الذي نشب به الحريق.

وقرر حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق والشقق المتضررة.

ونشب حريق ضخم في ورشة تصنيع أثاث صباح اليوم الثلاثاء، في قرية غيط النصارى في محافظة دمياط وسط حالة من الذعر انتابت أهالي المنطقة.

وتجمهر الأهالي خاصة وأن النيران امتدت إلى شقق العقار الموجود به الورشة كما امتدت الى العقار المجاور.

تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لاخماد النيران.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

حريق دمياط أحداث دمياط اخبار دمياط

الأكثر قراءة

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسى لنظيره التونسى قيس سعيد

"بعد تزايد الوفيات".. شواطئ الإسكندرية تبحث عن خطط لمواجهة حالات الغرق

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

اجتماع لجنة التسعير| مصادر: لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار

"هربت منهم".. مدير مؤسسة إيواء يكشف حقيقة مشردة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال