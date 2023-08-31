الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

سارة زكريا
سارة زكريا

أثارت المطربة اللبنانية سارة زكريا حالة من الاسيتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفلها في الساحل الشمالي؛ لتحدثها مع الجمهور بشكل غير لائق.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن التحقيق مع سارة زكريا سيكون الأحد المقبل بمقر نقابة المهن الموسيقية، على أن تخرج القرارات بعد انتهاء التحقيقات.

قرارات نقابة المهن الموسيقية

وعلق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على واقعة سارة زكريا، معلنًا اتخاذ قرار بوقف التصريح الممنوح لها لأجل غير مسمى.

وأشار "كامل"، في تصريحاته، إلى استدعاء النقابة للفنانة للحديث حول تفاصيل وأسباب الأزمة التي تناقلها الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

txt

لو فاتك الترند| احتفاء بقرارات نقيب الموسيقيين.. ومحمد صلاح يرحل عن ليفربول

txt

احتفاء بقرارات نقيب الموسيقيين بإيقاف شاكوش ومطربة "تيجي نتجوز بالسر"

أسباب أزمة سارة زكريا 

الأزمة كانت خلال وقوف سارة زكريا على مسرح حفلها بالساحل الشمالي والغناء بطريقة شعر الجمهور أنها إغراء، وبدت عليهم الدهشة والاستغراب مما تفعله، خاصة أن لها سابقة في هذا الأمر بسوريا، وتم إيقافها عن الغناء هناك بأمر نقيب الموسيقيين السوري.

كانت قد قدمت المطربة اللبنانية سارة زكريا، خلال الحفل، مجموعة كبيرة من الأغاني الخاصة بها إلا أنها قامت بتغيير بعض الكلمات في إحدى أغنيها إلى ألفاظ خارجة، ليشعر الجمهور باستياء وإهانة شديدة أثناء الحفل، وطالب بسرعة تدخل النقابة بوقف المطربة اللبنانية سارة زكريا عن الغناء في مصر.

سارة زكريا سارة والموسيقيين أزمة نقابة الموسيقيين أعضاء نقابة الموسيقيين اختبارات نقابة الموسيقيين

مواد متعلقة

أبو وعمر كمال فى حفل غنائى ضخم بمدينة العلمين الجديدة.. الليلة

هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "بشوف عيونك"

مصطفى قمر يروج لفيلمه الجديد "حريم كريم 2" في الإسكندرية

حمزة نمرة يطرح أحدث أعماله الغنائية "مرايات"

بعد مطالبات الجماهير.. فريق شارموفرز محط أنظار محبيه فى مدينة العلمين الجديدة

"ناس كتير".. طرح ثالث أغانى ألبوم لطيفة الصيفى

"القومية للفنون" تختتم حفلاتها فى "صيف الإنتاج الثقافى" اليوم

طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

قبل عرضه الليلة.. كواليس حفل "كايروكى" فى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال