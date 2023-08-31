آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

أثارت المطربة اللبنانية سارة زكريا حالة من الاسيتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حفلها في الساحل الشمالي؛ لتحدثها مع الجمهور بشكل غير لائق.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن التحقيق مع سارة زكريا سيكون الأحد المقبل بمقر نقابة المهن الموسيقية، على أن تخرج القرارات بعد انتهاء التحقيقات.

قرارات نقابة المهن الموسيقية

وعلق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على واقعة سارة زكريا، معلنًا اتخاذ قرار بوقف التصريح الممنوح لها لأجل غير مسمى.

وأشار "كامل"، في تصريحاته، إلى استدعاء النقابة للفنانة للحديث حول تفاصيل وأسباب الأزمة التي تناقلها الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أسباب أزمة سارة زكريا

الأزمة كانت خلال وقوف سارة زكريا على مسرح حفلها بالساحل الشمالي والغناء بطريقة شعر الجمهور أنها إغراء، وبدت عليهم الدهشة والاستغراب مما تفعله، خاصة أن لها سابقة في هذا الأمر بسوريا، وتم إيقافها عن الغناء هناك بأمر نقيب الموسيقيين السوري.

كانت قد قدمت المطربة اللبنانية سارة زكريا، خلال الحفل، مجموعة كبيرة من الأغاني الخاصة بها إلا أنها قامت بتغيير بعض الكلمات في إحدى أغنيها إلى ألفاظ خارجة، ليشعر الجمهور باستياء وإهانة شديدة أثناء الحفل، وطالب بسرعة تدخل النقابة بوقف المطربة اللبنانية سارة زكريا عن الغناء في مصر.