الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد أزمتها مع المهن الموسيقية.. من هى صاحبة الأغنية الشهيرة "تيجى نتجوز بالسر"؟

سارة زكريا
سارة زكريا

تصدرت  المطربة سارة زكريا محركات البحث الأولى على جوجل، وهى صاحبة الأغنية الشهيرة “تيجى نتجوز بالسر” التى أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، بعدما قررت نقابة الموسيقين برئاسة مصطفى كامل وقف التصاريح الخاصة بالمطربة سارة زكريا.

فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن المطربة اللبنانية سارة زكريا.

_ سارة زكريا مطربة لبنانية تمت شهرتها فى مصر

_ولدت سارة لأم سورية وأب لبناني.

_بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة حيث كانت تغني في حفلات الزفاف والمهرجانات المحلية

_ قررت إطلاق أول أغنية لها “تيجي نتجوز بالسر” التي حققت نجاحاً كبيراً وجعلتها من أشهر الفنانات الشابات في لبنان.

_بدأت حياتها الفنية بالغناء لأشهر المطربين مثل فضل شاكر وملحم زين وإليسا وراغب علامة.

_تزوجت من الفنان اللبناني مهند زعيتر بعد أن جمعتهم علاقة صداقة وعمل في البداية، واشترك الثنائي معا في أكثر من ديو غنائي مثل “قلبي بدوا صيانة” و”لما بتكون غايب” وغيرها.

_نالت سارة زكريا شهرتها بعد غنائها “تيجي نتجوز بالسر” وسرعان ما انتشرت عبر موقع “تيك توك”.

_تأمل في أن تصبح من أشهر الفنانات في الوطن العربي.

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احتفاء بقرارات نقيب الموسيقيين بإيقاف شاكوش ومطربة "تيجي نتجوز بالسر"

تفاصيل قرارات المهن الموسيقية

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أصدر عددا كبيرا من القرارات الخاصة ببعض مطربي المهرجانات والتي تضمنت إيقافات متعددة لبعض منهم جراء ما صدر عنهم مؤخرا.

وكتب نقيب المهن الموسيقية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قرارات النقابة العامة.. إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوع عن العمل تبدأ من يوم ٩/٣ وتغريم كلاً منهما 50 ألف جنيه واستدعاء رضا البحراوي للتحقيق وإيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة".

كانت سارة الزكريا مطربة أغنية “تيجي نتجوز بالسر” انتشر لها فيديو من حفلها الأخير بأحد الأماكن الخاصة بمصر تضمن عددا من الألفاظ غير اللائقة والخادشة للحياء، ما عرضها للانتقاد ومن ثم الاستتدعاء من قبل النقابة.

سارة زكريا تيجي نتجوز بالسر مصطفى كامل أزمة نقابة الموسيقيين أزمات حسن شاكوش

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