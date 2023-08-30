الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

احتفاء بقرارات نقيب الموسيقيين بإيقاف شاكوش ومطربة "تيجي نتجوز بالسر"

الفنان مصطفى كامل
الفنان مصطفى كامل

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عددا كبيرا من القرارات الخاصة ببعض مطربي المهرجانات والتي تضمنت إيقافات متعددة لبعض منهم جراء ما صدر عنهم مؤخرا.

قرارات نقابة المهن الموسيقية

وكتب نقيب المهن الموسيقية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “قرارات النقابة العامة.. إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوع عن العمل تبدأ من يوم ٩/٣ وتغريم كلاً منهما 50 ألف جنيه واستدعاء رضا البحراوي للتحقيق وإيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة".

إيقاف حسن شاكوش

كانت سارة الزكريا مطربة أغنية “تيجي نتجوز بالسر” انتشر لها فيديو من حفلها الأخير بأحد الأماكن الخاصة بمصر تضمن عددا من الألفاظ غير اللائقة والخادشة للحياء، ما عرضها للانتقاد ومن ثم الاستتدعاء من قبل النقابة.

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وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرارات نقيب الموسيقيين ووصفوها بالصائبة.

ومؤخرا مدت محكمة القضاء الإداري، بـمجلس الدولة، اليوم، الحكم في دعوى المقامة من المحامي هاني سميح، والتي تطالب بإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات من الغناء، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل.

 كان المحامي هاني سامح أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء قرار منع المهرجانات لأنه ينتهك حرية الإبداع في مصر.

قال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدًا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها شهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة.

وأشار إلى أن هناك أحكامًا كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

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