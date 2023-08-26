النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار جزئى لأحد العقارات فى سمسطا

انتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار بدر طه- مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى الطرابيشي وكيل أول النيابة، وعادل السيد، وأحمد إمام، ومحمد رجب، وكلاء النيابة، لموقع انهيار جزئي لأحد العقارات في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس مدينة سمسطا ونائبه، ومديرة الإدارة الهندسية، ومهندس بالإدارة الهندسية، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية، والقائم بأعمال مدير إدارة أوقاف سمسطا، والمهندس التنفيذي للموقع من مديرية أوقاف بني سويف، وبحضور المقاول التنفيذي لبناء المسجد، وصاحب العقار .

توجيهات رئيس النيابة الإدارية

جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لما تم تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي لاستغاثة أهالي "عزبة معوض" من انهيار جدار منزل حال إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق للعقار بناحية "عزبة معوض" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة "سمسطا" بمحافظة بني سويف، بما يشكل خطورة على حياة السكان بالمنطقة.

معاينة انهيار جزئي لعقار سمسطا

تبين من المعاينات التي أجريت بمعرفة فريق النيابة الإدارية، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دور أرضي، وأنه مساء يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهارت أحد جدران العقار، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية في المنقولات والأثاث داخل الغرفة جراء الانهيار، وأن العقار ملاصق لمسجد "أحمد سعد" بعزبة معوض، والصادر له رخصة للإنشاء وموافقة بالإحلال والتجديد من وزارة الأوقاف، وأنه حال مباشرة المقاول لأعماله بالمسجد، انهار جدار العقار الملاصق له، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، وجار إعادة بناء الجزء المنهار من المنزل وتعويض المواطن عما أصابه من أضرار وخسائر مادية.

كما تولى فريق من النيابة الإدارية لنيابة سمسطا بمحافظة بني سويف التحقيق، حيث قرر محمود المنشاوي – رئيس النيابة، استدعاء أحد المختصين بالإدارة الهندسية وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، وجار استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.