النيابة الإدارية تعاين موقع مصرع طفلة أثناء استحمامها ببلطيم

أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، الأحد، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة، تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم، التابعة لمحافظة كفرالشيخ، إثر وجود "سلك كهربائي مكشوف"، والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨/ ٨/ ٢٠٢٣، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقام المستشار طارق الشرنوبى، القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من أعضاء النيابة، ضم كلاً من مروان القرضاوي، رئيس النيابة، سمير العشري، رئيس النيابة، أحمد البوهي، وكيل النيابة- بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كل من رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

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وأسفرت المعاينة عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ ما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم سير التحقيقات، حيث استمع رئيس النيابة لأقوال رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم، الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم ٦ محل الحادث، بشاطئ الزهراء، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على الأرواح.