الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المهن الموسيقية: عادل إمام حافظ على نجاحه وحفر اسمه فى قلوبنا

عادل إمام
عادل إمام

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قبل قليل، تعليقا حول الزعيم الفنان عادل إمام وما ينتشر ويتردد حوله وحول أسرته مؤخرا، وذلك انطلاقًا من وحدة مظلة الفن، التي تجمع النقابات الفنية الثلاث «الموسيقيين والممثلين والسينمائيين»، وتحت قانون عام موحد يجمع النقابات الفنية.

وقالت النقابة، عبر رد لها أصدره الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي للنقابة، إن الزعيم أعطى كثيرًا للسينما والمسرح والتليفزيون، وعمل بجد واجتهاد طوال حياته، ورسم لنا الضحكة والابتسامة والحزن والدموع على وجوهنا.

وأضافت النقابة في ردها: «عادل إمام اختار أعماله بعناية فائقة وذكاء شديد، وحافظ خلال سنوات عطائه على قمة المجد، فالوصول إلى القمة ليس بالأمر اليسير، والحفاظ عليها من أصعب الأشياء، فعندما تصل للقمة وتحافظ على مكانك فإنك تثبت أن الصدفة لا تلعب دورًا هنا، ولكن حفاظك على القمة كان نتيجة فكر وذكاء وتحمل مسئوليات».

واختتم: «تحمل الفنان عادل إمام مسئولياته على أكمل وجه، ندعو الله بوافر الصحة والعافية له، ونطمئنه بأنه استطاع أن يحفر اسمه في قلوبنا ما حيينا».

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