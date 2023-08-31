سقوط صاحب مكتب عقارات يتاجر فى 12 ألف دولار

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب مكتب عقارات وصديقه، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد بتمكن المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرو، والقوة المرافقة له، من القبض على صاحب مكتب عقارات، 35 عاما، وآخر عاطل، 23 عاما، وبحوزتهما 12 ألفا و150 دولارا أمريكيا، و7100 جنيه مصري، بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي.

وبمواجهتهما أمام العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة رادعة

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة 3 متهمين، متورطين في الاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين خارج السوق المصرفية وبالمخالفة للقانون، بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت قد أمرت نيابة عابدين الجزئية بإحالة تشكيل عصابي، مُكون من 3 أشخاص، للمحاكمة الجنائية، بتهمة تجميع عملات أجنبية في منطقة محمد فريد، عقب توجيه تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للسوق المصرفية وبالمخالفة للقانون.

تلقى قسم شرطة عابدين إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بضبط صاحب ورشة وآخرين بحوزتهم مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية.

وتبين أن المتهمين تحصلوا على الأموال بهدف الاتجار في العملات الأجنبية وتبديلها مع آخرين، وبحوزتهم مبلغ يصل لـ200 ألف جنيه من حصيلة (فئة الجنيه المصري ومن فئة الدولار) بهدف تغيير عملات أجنبية لأحد العملاء.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال تطبيق "واتس آب"، حيث أنشأ المتهم الأول مجموعة للاتصال وتم إضافة عدد من عملائه على الجروب، وعقب ذلك أصبح يتبادل معهم يوميًا سعر كل عملة للاستفادة من تغيير العملات وتحقيق الربح، وكان كل فترة يقوم بإضافة أشخاص جدد يتم التعرف عليهم من قبل عملائهم، وكان يقوم بفرز عملائه حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وأضاف المتهمون أن أحد العملاء طلب منهم تغيير مبالغ من فئة الريال إلى دولارات، وتم توفيرها له، ويوم واقعة الضبط لم يحضر للمكان المحدد لتغيير العملات، وأثناء انصراف المتهمين الثلاثة من المكان المتفق عليه تفاجأوا بالشرطة تلقي القبض عليهم وبحوزتهم مبالغ مالية من فئة الدولار وأخرى من فئة الجنيه المصري.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل واقعة، والعرض على النيابة المختصة التي قررت إحالة المتهمين للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق بالسجن المشدد خمسة سنوات.