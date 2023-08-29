الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق سيارة ربع نقل أعلى دائري بولاق الدكرور

حريق سيارة
حريق سيارة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق شب في سيارة ربع نقل أعلى الدائري القوس الغربي بمنطقة بولاق الدكرور.


تفحم سيارة على طريق الدائري الغربي

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب قبل نزلة ناهيا على مدينة النجوم.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المرور، وبالفحص تبين اشتعال سيارة ربع نقل 1587 حمراء اللون محملة مخلفات، مما أسفر عن تفحمها دون خسائر في الأرواح مع تنفذ عملية التبريد.
 

تفحم سيارة طريق الدائري الغربي منطقة بولاق الدكرور مدينة النجوم سيارتين ملاكي غرفة عمليات المرور

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