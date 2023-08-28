حبس 6 متهمين بنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أمرت الجهات المختصة، بحبس 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهمين فى القضية.

أسندت للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية، ارتكاب تعمد نشر وإساءة أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر تلك الأخبار بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون بالقضية يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، تعمد نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، و ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

من ناحية أخرى، أمر قاض المعارضات المختص بتجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.