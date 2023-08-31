الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وقع من أعلى الدائرى.. غرق عامل فى نهر النيل بالمنيب

غرق
غرق

لقي عامل مصرعه غرقًا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وانتُشل الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة حول غرق شخص في نهر النيل أعلى دائري المنيب.

اختل توازنه 

وانتقل العميد حسن دكروري، مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى عامل يبلغ من العمر 25 عامًا، تم التقابل مع صديقه 24 سنة، عامل، والذي أفاد بأنه كان بصحبة المتوفى قادمين من المعادي اتجاه الهرم وأثناء عبور المتوفى من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل ولم يتهم أحدًا بشيء، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن

انتشال جثة طفل 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري فى محافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل بمياه نهر النيل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعى "عبدالفتاح. ع"، 15 سنة، بالصف الأول الثانوي، أثناء قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي، هربًا من حرارة الجو، فجرفته المياه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

المنيب نهر النيل الإنقاذ النهري دائري المنيب مباحث الجيزة

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