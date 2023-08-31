انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه "الرياح التوفيقي" ببنها

تمكنت قوات الانقاذ النهري منذ قليل بـمحافظة القليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا اثناء قيامه بالاستحمام بمياه نهر النيل هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل بمياه نهر النيل دائرة المركز,

وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعي "عبدالفتاح .ع" 15 سنه بالصف الاول الثانوي أثناء قيامه بالاستحمام بمياه النيل فرع الرياح التوفيقي هربا من حرارة الجو جرفته المياه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

التصريح بدفن جثتين لطالبتين لقي مصرعهن في حادث سيارة بالخانكة

على جانب آخر، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثتين لطالبتين لقي مصرعهن اثر اصطدام سيارة بهن خلال عبور الطريق وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغاً بمصرع طالبتين وإصابة الثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات وقوع الحادث بطريق ترعه الإسماعيلية أمام بنزينه كفر حمزة أمام قرية أبو شنب مما أسفر عن مصرع «سلمي علي» 15 سنة وتوفت خلال تقديم العلاج لها و«زينب مصطفي » 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وتم نقل الجثث والمصابة إلى مستشفي الخانكة التخصصي.