"دفاع النواب" تثمن لقاء الرئيس السيسى مع وفد الكونجرس الأمريكى

أكد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، والذى ضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

أهمية اللقاء

وقال طنطاوي، في بيانٍ أصدره اليوم، إن هذا اللقاء كشف عن مجموعة من القضايا في مقدمتها قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم، مشيدًا بالحوار بين الرئيس السيسى وقيادات الكونجرس الأمريكي، والذي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر.

إشادة الكونجرس

واعتبر النائب خالد طنطاوي إشادة وفد الكونجرس الأمريكى بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية- بمثابة دليل على أن العالم يتابع الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

سد النهضة

وقال النائب خالد طنطاوي إن الرئيس السيسي كان واضحًا وحاسمًا كعادته دائمًا في حديثه حول تطورات المفاوضات الجارية حاليًا بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملف سد النهضة، وتأكيده على موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

واعتبر النائب خالد طنطاوي إشادة الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه- بمثابة دليل قاطع على تقدير واشنطن لدور مصر الرائد والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.