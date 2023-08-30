قمحة عن زيارة وفد الكونجرس: مصر اكتسبت ثقة قوى العالم الرئيسية

كشف أحمد ناجي قمحة، الكاتب الصحفي، عن أهمية زيارة وفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي لمصر.

قمحة: مصر تجني موضوعية ورصانة آليات صنع السياسة الخارجية

وقال قمحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن مصر تجني موضوعية ورصانة آليات صنع السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف: "منذ أيام قليلة تم قبول عضوية مصر في تكتل بريكس وهناك تحليلات كثيرة خرجت عن التباعد الذي يمكن أن يحدث في العلاقات المصرية الغربية، لتستقبل مصر اليوم وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي".

وتابع: "هنا يجب أن نعي جيدًا أن هذه الموضوعية والرصانة التي تمتعت بها السياسة المصرية والمرونة التي اتبعتها مكانتها من إقامة علاقات متوازنة مع قوى العالم المختلفة"، مؤكدًا أن مصر استطاعت اكتساب ثقة قوى العالم الرئيسية.

وأشار إلى أن وقوف مصر على مسافة واحدة من دول العالم كافة يعلي من علاقاتها الخارجية التي تتشارك فيها مع الدول الكبرى في العالم والدول الإقليمية بهدف تحقيق المصلحة المصرية الوطنية في النهاية.

وأكد أن مثل هذه الزيارات لا تُرتب بين يوم وليلة، موضحًا أن الزيارة ليست رد فعل وهذه الزيارات يتم الترتيب لها وفقًا لتوقيتات محددة مسبقة أيًا كانت طبيعة التفاعلات التي تحدث سواء في السياق الداخلي أو الإقليمي أو حتى الدولي.