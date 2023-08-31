مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

لقي شخصان مصرعيهما بينما أُصيب 30 آخرون في حادث تصادم على الطريق الأوسطي في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميني باص

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد نجم، مفتش مباحث حدائق أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث على الطريق الأوسطي اتجاه الواحات بالجيزة.

وعلى الفور، انتقل المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتبيّن أثناء سير سيارة نقل محملة بالبلوك الأبيض قام قائدها بالتهدئة فجأة، ما أدى إلى اختلال عجلة قيادة بسيارة ميني باص خلفه قيادة سائق، 30 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ما أدى إلى انقلاب المينى باص ومصرع شخصين وإصابة 30 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم فريد معاذ رئيس المباحث، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الحالة المرورية

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات ظهور تباطؤ في حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المروري على مدار اليوم بالكامل.

وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائرى.