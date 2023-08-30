الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنزلة أطفيح

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في نزلة أطفيح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ أطفيح

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم  اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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