الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

كاميليا
كاميليا

تصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة كاميليا، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950 عن عمر يناهز الـ30 عامًا.

كانت الفنانة كاميليا تتمتع بملامح هادئة وصوت رقيق وأسلوب مختلف عن باقي الفنانات آنذاك، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التي استطاعت من خلالها أن تقدم أدوارًا متنوعة أبرزها: "القناع الأحمر - الكل يغني - فتنة - خيال امرأة - الروح والجسد - أرواح هائمة - الستات كدة - ولدي - القاتلة - نص الليل - صاحبة الملاليم - شارع البهلوان - امرأة من نار - العقل زينة - بابا عريس - المليونير - قمر 14 - آخر كدبة".

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أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا

كانت الفنانة كاميليا من الفنانات اللاتي يهتممن بالموضة وتسريحات الشعر المختلفة، ومن ضمن أبرز تسريحات الشعر التي تميزت بها هي تقسيم الشعر وتمويجه من أعلى لأسفل.

ومن ضمن الموضة التي كانت تستخدمها الراحلة كاميليا هي ارتداء القبعات التي اشتهرت بها في فترة الأربعينيات واعتمدت عليها في بعض أعمالها الفنية.

وفي بعض أعمالها الفنية القليلة، ظهرت الفنانة الراحلة كاميليا بالضفاير وفستان بسيط ورغم أنها شقراء وتملك ملامح رقيقة، إلا أنها كانت قادرة على تقديم الفتاة الصغيرة التي تعيش في حارة شعبية لتنال إعجاب الكثير.

وتمتعت الفنانة الراحلة كاميليا بملامح بريئة وشعر أشقر ليساعدها جمالها في ارتداء ما تريد، لتعلق في أذهان الجماهير في وقت قليل رغم قلة الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية لتترك بصمة كبيرة في عالم السينما والنجومية.

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