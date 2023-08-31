تقرير كندى: مصر تتصدر وجهات السفر العالمية على مدار العام

أدرجت مجلة "ترافل" الكندية، مصر من ضمن وجهات السفر الرخيصة، والأقل تكلفة على مدار العام، لاسيما وأنها غنية بالعجائب الطبيعية والآثار التاريخية.

مجلة ترافل: مصر واحدة من أجمل الأماكن في العالم

ودعت المجلة لزيارة مصر باعتبار أنها من أقدم الأراضي التي سكنها الإنسان في العالم، مشيرة إلى أن هذه المنطقة التاريخية يجب على كل مسافر رؤيتها مرة واحدة على الأقل في حياته، من نهر النيل إلى واحة سيوة، لهذا تعد مصر واحدة من أجمل الأماكن في العالم.

وتابعت المجلة: "لا يزال الإرث الثقافي لمصر الفرعونية القديمة، والذي استمر لأكثر من 3000 عام، حاضرًا في تجربة السفر الحديثة، وبطبيعة الحال، فإن رؤية أبوالهول والأهرامات أمر لا بد منه، ولكن المواقع الأخرى، مثل الأقصر وأبوسمبل، ستقدم تجارب تاريخية غنية".

مواقع تاريخية ومشهورة عالميًا ومذهلة في مصر

وأضافت: بشكل عام، هناك العديد من المواقع التاريخية المشهورة عالميًا والمذهلة في مصر والتي تحتوي على قصص رائعة، والعديد منها ضمن ميزانيات المسافرين الذين لديهم أموال أقل لإنفاقها.

كما رشحت المجلة شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، وقالت إنه بالنسبة للمدن التاريخية المدمرة والمياه الزرقاء الصافية ووفرة الغابات المطيرة يجب على الزائرين ذوي الميزانية المحدودة زيارة شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك.

ويعد هذا الموقع ممتعًا وبأسعار معقولة للسياح، مع الكثير من المشي لمسافات طويلة والأنشطة الثقافية والمطاعم اللذيذة.