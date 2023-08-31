الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري عمر مرموش، أمام ليفسكي صوفيا البلغاري، في إياب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.          

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- سبارتا براج التشيكي X دينامو زغرب الكرواتي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- تشوكاريتشكي الصربي X أولمبياكوس اليوناني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أياكس أمستردام الهولندي X لودوجوريتس البلغاري: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

 

txt

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

txt

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

 

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- تفينتي الهولندي X فناربخشة التركي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أبويل نيقوسيا القبرصي X جينت البلجيكي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- بشكتاش التركي X دينامو كييف الأوكراني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أضنة ديمر سبور التركي X جينك البلجيكي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- فيورنتينا الإيطالي X رابيد فيينا النمساوي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

 

- ريجيكا الكرواتي X ليل الفرنسي: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- آينتراخت فرانكفورت الألماني X ليفسكي صوفيا البلغاري: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

-  كلوب بروج البلجيكي X أوساسونا الإسباني:  في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أستون فيلا الإنجليزي X هيبرنيان الأسكتلندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

 

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدوري الاوروبي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش دوري المؤتمر الأوروبي استون فيلا

الأكثر قراءة

كل شىء عن أعمال التشطيبات فى محطة قطارات صعيد مصر

"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

"مصر للمعلوماتية" تهنئ الطالبين الفائزين بذهبية بطولة العالم للخماسى الحديث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)