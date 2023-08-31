مواعيد مباريات اليوم الخميس 31-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري عمر مرموش، أمام ليفسكي صوفيا البلغاري، في إياب تحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- سبارتا براج التشيكي X دينامو زغرب الكرواتي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- تشوكاريتشكي الصربي X أولمبياكوس اليوناني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أياكس أمستردام الهولندي X لودوجوريتس البلغاري: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- تفينتي الهولندي X فناربخشة التركي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أبويل نيقوسيا القبرصي X جينت البلجيكي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- بشكتاش التركي X دينامو كييف الأوكراني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أضنة ديمر سبور التركي X جينك البلجيكي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- فيورنتينا الإيطالي X رابيد فيينا النمساوي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- ريجيكا الكرواتي X ليل الفرنسي: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- آينتراخت فرانكفورت الألماني X ليفسكي صوفيا البلغاري: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- كلوب بروج البلجيكي X أوساسونا الإسباني: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

- أستون فيلا الإنجليزي X هيبرنيان الأسكتلندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports