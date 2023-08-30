الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. آينتراخت فرانكفورت يعلن تعاقده مع الجزائري فارس الشايبي

فراس الشايبي
فراس الشايبي

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الجزائري فارس الشايبي، قادمًا من تولوز الفرنسي، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وحسبما ذكر النادي في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي، فإن فارس الشايبي، وقع عقدًا مع آينتراخت يمتد حتي عام 2028.

ولد فارس الشايبي عام 2002 في ليون، وبدء مسيرته الكروية مع ناشئي نادي أولمبيك ليون، ومن هناك انتقل إلى أكاديمية الشباب في نادي تولوز، عندما كان عمره 16 عامًا. 

بدأ اللاعب الجزائري الشاب، مشواره الاحترافي لأول مرة مع الفريق الأول لتولوز، في أغسطس من العام الماضي، وشارك في 41 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق، في الموسم الماضي، مسجلا ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا دورًا رئيسيًا في فوز تولوز بكأس فرنسا في الموسم الماضي، وهو أول لقب للنادي منذ 66 عامًا. وسجل الشايبي خلال المسابقة، ثلاثة أهداف وصنع هدفين في خمس مباريات.

ويحمل الشايبي، الذي تنحدر عائلته من الجزائر، الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، وظهر لأول مرة مع المنتخب الجزائري في مارس من هذا العام في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وتعد صفقة انتقال الشايبي، ضمن صفقات آينتراخت فرانفكورت، خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد التعاقد مع كل من عمر مرموش، لاعب فولفسبورج، والتونسي إلياس السخيري، لاعب كولن، وفيليب ماكس، لاعب إيندهوفن الهولندي، والفرنسي إريك جونيور إيبمبي، لاعب باريس سان جيرمان، والسويدي هوجو لارسون، لاعب مالمو، والفنزويلي دافيز باتيستا.

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