أستون فيلا يكتسح إيفرتون برباعية فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق أستون فيلا انتصارًا كاسحًا على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

افتتح جون ماكجين التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة 18 من متابعة لتمريرة زميله بايلي، أعقبه البرازيلي دوجلاس لويز بالهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وسجل الجامايكي ليون بايلي الهدف الثالث لـ"الفيلانز" في الدقيقة 51، قبل أن يؤكد جون دوران انتصار فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا لـ3 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.

وكان فريق أستون فيلا قد خسر في الجولة الأولى أمام نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما خسر إيفرتون أمام فولهام بهدف نظيف.