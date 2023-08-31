الأنبا باسيليوس فوزى يختتم الزيارة الرعوية لكنيسة أم المخلص

اختتم نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، زيارته الرعوية لكنيسة أم المخلص، ببردنوها.

تفقد الرعية

شارك في الزيارة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، وتفقد مطران المنيا عددًا من منازل شعب الرعية، تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من الأنبا باسيليوس للأسر، مؤكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء.

كما ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، احتفالية يوم الخادم، وتكريم خدام، وأمناء الخدمات، والأنشطة المختلفة، بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

وقد شارك في اليوم الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة، حيث أكد صاحب النيافة في كلمته التشجيعية للحاضرين أهمية خدمة يسوع، موضحًا أن ذلك هو الهدف الأساسي للخدمة. وأشار الأب المطران إلى ضرورة التفاني في الخدمة بأمانة وإخلاص لصالح الكنيسة والإيبارشية، كما تضمن اليوم أيضًا العديد من الفقرات الروحية المتنوعة.

وكان الأنبا باسيليوس قد ترأس فعاليات تصفيات المسابقات النهائية في الكتاب المقدس إنجيل القديس يوحنا لإيبارشيات المنيا وأبوقرقاص والقوصية، التابعة للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي لجميع المراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بحضور لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية والآباء الكهنة من الإيبارشيات وقام بالتحكيم مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية أسيوط بقيادة الأب أنجليوس شحاتة.

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لكل الحاضرين، مؤكدا على أهمية قراءة الكتاب المقدس والتعمق فيه، كما قدم الشكر لمكتب التعليم المسيحي بإيبارشية أسيوط بقيادة الأب أنجليوس شحاتة، مسئول المكتب، والفريق المعاون معه لتحكيم المسابقة النهائية بمحبة وحيادية.

وكانت النتيجة كالآتي، المركز الأول لمرحلتى ابتدائى وإعدادي كنيسة الشهيد أبادير وأخته إيريني بأمشول ومرحلة ثانوى كنيسة مار جرجس بالعزية بإيبارشية القوصية،

واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس اليوم بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

جدير بالذكر أنه تأتي هذه المسابقات في إطار اهتمام وحرص ومتابعة صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لكل الأنشطة الخدمية بكل مكاتب الإيبارشية.