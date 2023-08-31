أخبار فاتتك|عرض جديد من اتحاد جدة لـ محمد صلاح وأحمد جمال يشعل حماس جمهور القلعة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

إعلامي يكشف مصير عمرو السولية مع الأهلي في الموسم المقبل

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، طلب تأجيل تجديد عقد عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلى إشعار آخر.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أحمد جمال يشعل حماس جمهور القلعة بأغنية "مسا النور والهنا"

أشعل الفنان أحمد جمال، حماس الجمهور المتواجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، لحضور حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ٣١ بأغنية الراحلة وردة الجزائرية والتي حملت اسم "مسا النور والهنا".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الجيش السوداني يعلن التصدى لهجوم على "النيل الأزرق "

أعلن الجيش السوداني، عن تصديه لهجوم من قبل الحركة الشعبية- شمال، على مناطق في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنزلة أطفيح

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في نزلة أطفيح.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 31-8- 2023

استقر سعر الدواجن عند الانخفاضات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، فبلغ سعر الفراخ البيضاء 57 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

اتحاد جدة يقدم عرضًا جديدًا للتعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العرض الجديد لاتحاد جدة السعودي لليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع المصري محمد صلاح.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا