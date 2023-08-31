وليد الخشاب: "آلام يهوذا" رواية بديعة فى بساطتها رغم ملحمية موضوعها

ثمن الشاعر المترجم دكتور وليد الخشاب جهود دار المرايا للثقافة والفنون، وذلك خلال حفل توقيع ومناقشة رواية “آلام يهوذا”، والصادرة عن المرايا للكاتب الشاب ماجد وهيب، بمكتبة ديوان.

وأوضح “الخشاب”: استطاعت دار المرايا خلال فترة قصيرة أن تقدم أعمالًا مميزة جدا، وعلى مستوى فني عالٍ جدا، كما قدمت العديد من الأسماء المميزة، ورواية “آلام يهوذا” لـ ماجد وهيب جزءًا من هذا التميز والنجاح، الذي تحققه الدار.

ــ مداخل رئيسية لرواية آلام يهوذا

وتابع دكتور وليد الخشاب لافتا إلى أن هناك أربعة مداخل رئيسية لرواية آلام يهوذا، ومن أهم ملامح تميز الرواية هو أنها مبنية على القصص الديني المقدس الذي يعرفه الملايين في العالم من كافة أطياف الثقافات، مثيرا أن نقرأ حكاية نعرفها ومع ذلك نشعر بها.

آلام يهوذا، رواية بديعة في بساطتها رغم ملحمية موضوعها، وهي رواية عن الضد، عن الخائن لا عن الشهيد، رواية مربكة. تعلمن القصة الدينية المقدسة وتعيد إنتاجها في إطار عصري جديد.

وأردف صاحب كتاب “مهندس البهجة” الشاعر وليد الخشاب: المدخل الثاني من مداخل فهم رواية “آلام يهوذا”، وهو ذلك المتعلق بسماعنا للقصص المقدس، علي الفور نفكر في تفاعل النص الجديد ــ وهو هنا رواية آلام يهوذا ــ مع نصوص سابقة، خاصة في نصوص العهد الجديد، وهناك العشرات من الكتابات التي كتبت عن قصة المسيح أو قصة يهوذا أو قصص آخرين، وفي الواقع عندما يتناول الأدب قصة المسيح من زاوية تلقي ضوء مختلف علي بعض الشخصيات من حيث طبيعتها، وهل هي شريرة أم أكثر تعقيدا من هذا؟.

أما المدخل الثالث فهو الخاص بتفاعل رواية آلام يهوذا مع العصر، وفي رأيي يمكن أن نسمي رواية آلام يهوذا، رواية ضد، أو كتابة ضد، لأنها تحتفي بالشخص ــ يهوذا ــ الذي عادة ينظر إليه علي أنه الشرير والخائن، بالتالي تسبح الرواية ضد وعكس التيار السائد في العالم المسيحي بشكل عام، وفي التيارات الغالبة في الثقافات المسيحية المصرية.

ــ آلام يهوذا رواية ضد التيار

وحول الأسباب التي جعلته يعتبر رواية “آلام يهوذا” للكاتب ماجد وهيب، رواية تسبح ضد التيار وعكس المعتاد، أكد المترجم وليد الخشاب أنه: هو سبب متعلق بالفن، من حيث الصنعة الأدبية وعلى مستوى اللغة فيما يتعلق بتناول القصص الديني المقدس، هذه الكتابة الضد والتي تتناول شخصية الخائن بدلا من الاحتفاء بشخصية البطل المعتاد ــ المسيح ــ وهي في النهاية تحدث حراك فكري وفني يعيدها إلي دائرة شديدة المصرية.

وشدد “الخشاب” على أنه: عندما أسمع عن “آلام يهوذا” أتذكر علي الفور لفظة “أنجيل معتمد”، والمثير لدينا هنا في مصر أن عثر علي إنجيل مكتوب باللغة القبطية ومزيج من اللغة اليونانية. إذن عندنا نص مصري موجود منذ فترة طويلة جدا في مصر، ويعتبر أول أثر مصري معروف.

دار المرايا للثقافة والفنون

دار المرايا للثقافة والفنون

دار المرايا للثقافة والفنون

دار المرايا للثقافة والفنون