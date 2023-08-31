لا تفقدوا الأمل.. هل تتحول أزمة تغير المناخ إلى "أرمجدون" يبيد البشرية؟

أفردت مجلة نيوزويك الأمريكية عددها لشهر سبتمبر لأزمة تغير المناخ، وحذرت من أن يتحول الأمر إلى أرمجدون مناخي يبيد البشرية، وتميز العدد بغلاف لافت ومعبر للغاية يظهر فيه شجرة واحدة وسط أرض قاحلة دون أي كائنات ومكتوب على الغلاف جملة "لا تفقدوا الأمل".

غلاف مجلة نيوزويك عدد سبتمبر

العالم يتجه إلى أرمجدون مناخي

وكشفت المجلة، في تقرير ضمن ملف العدد الجديد يحمل عنوان "أفضل سلاح لمكافحة تغير المناخ هو الأمل"، راصدة أن العديد من مواطني أمريكا الآن يعانون من مشاعر اليأس خلال هذا الصيف المستعر بالجحيم المناخي، حيث أدت حرائق الغابات المروعة في كندا إلى إرسال سحابة من الدخان إلى الولايات المتحدة، وحطمت موجات الحر درجات الحرارة القياسية في جميع أنحاء كل من ولايتي كاليفورنيا وأريزونا وجزء كبير من جنوب أمريكا.

ووصلت مياه المحيط حول جنوب ولاية فلوريدا تقريبًا إلى درجة حرارة حوض الاستحمام الساخن، حيث تجاوزت 90 درجة فهرنهايت، ودمرت العواصف المطيرة الغزيرة الناجمة عن الحرارة الطرق، وأغرقت المنازل، وتسببت في مقتل ستة أشخاص على الأقل في ولايتي فيلادلفيا ونيويورك.

وفي نفس الوقت تعاني أوروبا وآسيا أيضًا من درجات الحرارة القياسية، ففي منتصف يوليو، وضعت إيطاليا 23 مدينة من مدنها في حالة تأهب أحمر، حيث وصلت درجات الحرارة هناك إلى 114 درجة فهرنهايت، وفي اليونان، اندلعت حرائق الغابات بالقرب من أثينا، وتجاوزت درجات الحرارة في بكين 95 درجة فهرنهايت لمدة 28 يوما على التوالي، مسجلة رقما قياسيا.

والأمر الأكثر إثارة للصدمة على الإطلاق هو أن الأيام الخمسة عشر الأكثر حرارة على الكوكب بأكمله، في المتوسط، حدثت جميعها في أول 18 يومًا من شهر يوليو.

وبعد كل تلك البيانات، من المنطقي أن يشعر الملايين من الناس بالقلق من أن البشرية ربما تواجه النهاية وأن العالم يتجه فعليًا إلى أرمجدون مناخي، ففي استطلاع عام 2021 الذي شمل 10 آلاف طفل وشاب من 10 دول (بما في ذلك الولايات المتحدة)، قال 59% منهم إنهم قلقون للغاية أو شديدو القلق بشأن تغير المناخ.

وقال أكثر من النصف إنهم شعروا بالحزن أو القلق أو الغضب أو العجز أو الذنب، وقال ثلاثة أرباعهم إنهم يعتقدون أن المستقبل "مخيف".

ووجدت دراسة استقصائية أخرى أجريت على أشخاص في 31 دولة، أن 40% منهم لا يريدون إنجاب أطفال بسبب آثار تغير المناخ.

إلا أن المجلة عادت مرة أخرى في تقريرها إلى اتباع نبرة إيجابية حيث قالت ماذا لو لما تحدث مخاوف البشر بحسب الاستطلاعات، قائلة أن نسبة كبيرة من العلماء يرون أن أفضل سلاح لمواجهة تغير المناخ هو الأمل وأن الخطوات الإيجابية المدهشة التي اتخذتها الحكومات والصناعة والناس العاديون في السنوات القليلة الماضية فقط، فاقت التوقعات الأخيرة بكثير، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التقدم، بطبيعة الحال، ولكن تحقيق مكاسب أكبر، كما يقولون، سوف يعتمد على قيام الملايين منا باستبدال اليأس بالأمل وبالعمل الإيجابي.

لا تفقدوا الأمل.. العالم قد لا ينتهي

وأوضحت المجلة أن العديد من العلماء والنشطاء البيئيين لا يقولون إن تغير المناخ ليس حقيقيا، وهم يعترفون بأنه من الصعب الترويج للأمل عندما يكون الكثير من الأخبار مروعة تمامًا، ولكنهم يقولون أنه في خضم هذه الأخبار الأليمة، ظهر اتجاه آخر في السنوات الخمس الماضية فقط. في عام 2019، توقع العديد من علماء المناخ أنه بحلول نهاية هذا القرن، سيرتفع متوسط درجة حرارة الكوكب بنحو 5 درجات مئوية (9 درجات فهرنهايت) مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

وكان من شأن ذلك أن يحول مساحات كبيرة من الكوكب إلى مناطق جحيم غير صالحة للسكن، وساخنة للغاية بحيث لا يستطيع البشر العيش فيها، ومع ذلك، الآن، وبفضل الزيادة الهائلة التي لم يكن من الممكن تصورها سابقًا في استخدام الطاقة الخضراء، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما يقرب من 2.5 درجة مئوية إلى 3 درجات مئوية (4.5 درجة فهرنهايت إلى 5.4 درجة فهرنهايت) - وهو أمر لا يزال سيئًا، ولكن ليس كارثيا في نفس الوقت.

وتتجلى تلك الرؤية الإيجابية نحو تحسين التوقعات المناخية بقوة في كتاب من المقرر صدوره قريبا من تأليف هانا ريتشي، الباحثة في جامعة أكسفورد، عنوانه "ليست نهاية العالم".

وكتبت ريتشي في افتتاحية نشرت مؤخرا في صحيفة واشنطن بوست: "في موسم درجات الحرارة والحرائق والفيضانات القياسية، هناك بصيص من الأمل في أن تجنب أسوأ تغير المناخ ربما لا يزال ممكنا"، لذلك لا تفقدوا الأمل.