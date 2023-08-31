قناة الناس| أيمن الحجار: طالب العلم هو أفضل الناس (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن أول أمر إلهي نزل على سيدنا النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، هو "إقرأ باسم ربك الذى خلق"، أى تعلم، لافتا إلى أن الحكمة الإلهية أن يعبد الإنسان الله على علم ومعرفة، لانه بدونها كأنما عصا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، خلال برنامج “مع الناس”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية: "الإنسان لازم قبل ما يشتغل فى صناعة ما بيتعلم، اللى بيعمل فى الهندسة لازم يدرس، وكذلك الطبيب لازم يدرس الطب، القضية هى تجاوز العلم واقتحام الصنعة دون تمرس فيه".

وأوضح الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، أن أوامر القرآن الكريم جاءت تأمرنا بالتعلم حتى العبادة من أول وهلة هي العبادة، وعندما نقرأ في آيات القرآن الكريم نجد أوامر كثيرة جدًا وبيان لفضل العلم والعلماء والتي منها قوله تعالى في كتابه العزيز (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات).

واستكمل الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء: "بنجد بعض الشباب يقعوا فى براثن الانحراف والتطرف، لأنه يقوم بالتطبيق قبل أن يقوم بالتعلم، فهو بدون علم لا يفقه شيئا عن الدين، حتى قول لا إله إلا الله، تحتاج إلى تعلم ونعرف معناها، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغنا إن أفضل الناس هو طالب العلم، ولو أراد الله بك خيرا يوجهك للتعلم".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.