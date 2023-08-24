قناة الناس| أيمن الحجار: نظرية "80 - 20" تساعدك فى تحقيق أهدافك بسهولة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إنّ هناك نظرية تسمى "80 - 20"، والتي تعني أن الإنسان عندما يحدد هدفه، يحاول العمل بشكل متواصل وصورة متلازمة كل يوم، ويحقق منه نسبة تقدر بـ 20%، فى النهاية نسبة النجاح في هذا المشروع تصل إلى 80% إذا حقق 20% منه بشكل متواصل وحافظ على هذه النسبة، مؤكدًا أن تلك النظرية ستساعد الإنسان على تحقيق أهدافه بسهولة ويسر.

وأضاف الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنّ الكثير من الأشخاص يضيع أهدافه بعدم تحديدها، فبالنظر إلى الدراسات الحديثة التى نظرت لمسألة تحديد الأهداف لكي يستفيد الإنسان من الوقت ويستثمره، وجدت أن حوالي 83% من الناس تحدد هدف معين لكن لا يستمر فى السعي وراءه سوى 24% منهم.

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء: "إذا أردت أنا أفتح مشروعًا أو أؤلف كتابًا أو انتهي من دراستي الجامعية أو أتعلم شيئًا معين أو أنمي مهارة معينة واستثمر هذا الوقت، فيحدد الأهداف 83% ومن يستمر فيها ويتابعها 24% فقط، ولابد لتحقيق الهدف التخطيط له، ثم وضع الآليات التي تضمن الوصول إليه، ومتابعتها".

وعن كيفية تحقيق الأهداف، أشار الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إلى أن الإنسان عليه تحقيق الأهداف لكن بعد التخطيط الجيد لها واتخاذ الإجراءات، لافتًا إلى أن العلماء يقولون إن "عدم التخطيط للنجاح هو تخطيطًا للفشل"، أي أنه إذا لم يُدون الشخص أهدافه وحدد الإجراءات اللازمة لتحقيقها وحدد الفترة الزمنية لتحقيقها وتابع بصفة يومية تحركاته ومكاسبه وخسائره وماذا حقق وفيما أخفق، وكان حريصًا على الوقت المحدد لهذه الأهداف، فأذا لم يخطط لأهدافه، فكأنه خطط لفشله.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.