قناة الناس| أيمن الحجار يوضح صفات الإنسان ليكون قلبه سليم (فيديو)

قال د.أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن سلامة القلب، معناها عدم وجود تلوث في القلب يؤثر على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الله تعالى أمرنا بتطهير القلب من المعاصي والذنوب.

وأضاف "الحجار"، الخيمس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان يجب عليه أن يكون قلبه سليم مع الناس، فلا يكون بهه حقد أو حسد أو ضغينة أو غل، أو كره، ولا يكره زوال النعم من الناس، لذلك سلامة القلب هي قيمة إنسانية كبيرة لا بد أن تكون متواجودة في كل إنسان.

وتابع “المرء يوم القيامة لن يدخل الجنة لو قلبه مش سليم، وفيه تلوث ومعاصي وحقد وغل وكره للناس، كل ما تفعله في حياتك من عبادات التي تتعبد بها لله، وكل التصرفات التي أمرنا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعتمد على القلب، فلازم يكون قلبك سليم خالي من الأذى”.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.