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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| “كيف تتصرف وقت الغضب؟” أيمن الحجار يُجيب (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الإنسان دائمًا تحدث معه الكثير من المثيرات والمشكلات في الحياة تؤدي إلى الغضب في بعض الأحيان، وأحيانًا أخرى يكون في حالة يسر فيبقى دائمًا مسرور.

 وأضاف "الحجار"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن أحوال الغضب ما هي إلا أحوال طارئة على الإنسان، أما إن صارت جزءً منه، فالأمر هنا ليس أن يغضب الرجل أو يحدث معه موقف من المواقف الشديدة التي تؤدي إلى ثورانه وغضبه، فهنا تصبح مشكلة جمة لأنها باتت جزء من شخصية الإنسان وعليه أن يعود إلى هدي القرآن والنبي.

وأوضح “الحجار”، أنه يجب على الإنسان أن يبحث عن الأسباب التي أوقعته في الغضب، وأن يقوم بحل الإشكال الذي نتج عن الغضب دون اللجوء إلى الثوران أو الغضب كي لا تزيد المشكلات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس كيف تتصرف وقت الغضب نبي الرحمة الغضب

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