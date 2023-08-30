بصورة سيلفي.. الغيطي والطوبجي ضيوف حفل الفنان مصطفي شوقي

حل الكاتب محمد الغيطي، والفنان ياسر الطوبجي، اليوم الأربعاء، ضيوفًا على حفل الفنان مصطفي شوقي، ضمن فعاليات حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وبعد انتهاء الحفل، وقفوا لالتقاط والحصول على صورة السيلفي تجمع الثلاثي الكاتب محمد الغيطي والفنان مصطفي شوقي، والفنان ياسر الطوبجي، خاصةً أن الفنان مصطفي شوقي هي المرة الأولى له التي يقف فيها على مسرح المحكي في قلعة صلاح الدين الأيوبي ومع الجمهور الذي تفاعل معه وأشعل حماسه بالاغاني التي قدمها سواء أغانيه، أو الأغاني الخاصة بالفنانين الزمن الجميل.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا.

وتقام الفعاليات خلال الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .