بـ"أنا اشتريت".. أحمد جمال يبدأ حفله في مهرجان القلعة
قرر الفنان أحمد جمال، أن يبدأ حفله اليوم على مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي العربية في دورته الـ31، في قلعة صلاح الدين الأيوبي.
وظهر الفنان أحمد جمال ضمن برنامج مهرجان القلعة في نسخته الـ 31، للمرة السابعة، متابعًا في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "عندي برنامج مختلف وفيه أغاني جديدة كتيرة، هغنيها لأول مرة في القلعة السنة دي".
وأشار إلى أن الجمهور المتواجد في القلعة أضاف الكثير من النجاح للمهرجان وفعالياته .
كلمات أغنية أنا اشتريت للفنان أحمد جمال
خد قلبي وهات اللي تجيبه
ده كفاية أنك تبقى حبيبه
ويا بخته يا حظه ويا هناه
اللي أنت هتبقي من نصيبه
خد عيني أخطفها وسهرها
فـ عنيك الدنيا ومحورها
وطبيعي أن الحاجة الحلوة
بتقع في إيد اللي يقدرها
أنا اشتريت
لا بصراحة أنا حبيت
قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك
أنا اشتريت
لا ده أنا بيك استكفيت
كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك
أنت لقطة بجد متتسابش
لو سيبتك أخسر ماكسبش
عيني شايفاك حلو وكامل مع أن الحلو مايكملش
أنت فرصة أنت متتعوضش
نسخه واحدة أنت ماتكررش
أي حاجة عادي ممكن تحصل
بس أنت جمالك محصلش
هات حتة من قلبك ليا
هاتها وسيب الباقي ليا
لو كانت حنيتك زايدة
هات حبة أنا محتاج حنية
خد وقتك فكر وارجعلي
ده أنا شايفك دايب وواقعلي
عارف قيمتك عمال تتقل
وأنا عارف أنك جاي تبيعلي
مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء
يذكر أن الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا.