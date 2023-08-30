بـ"أنا اشتريت".. أحمد جمال يبدأ حفله في مهرجان القلعة

قرر الفنان أحمد جمال، أن يبدأ حفله اليوم على مسرح المحكي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي العربية في دورته الـ31، في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وظهر الفنان أحمد جمال ضمن برنامج مهرجان القلعة في نسخته الـ 31، للمرة السابعة، متابعًا في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "عندي برنامج مختلف وفيه أغاني جديدة كتيرة، هغنيها لأول مرة في القلعة السنة دي".

وأشار إلى أن الجمهور المتواجد في القلعة أضاف الكثير من النجاح للمهرجان وفعالياته .

كلمات أغنية أنا اشتريت للفنان أحمد جمال

خد قلبي وهات اللي تجيبه

ده كفاية أنك تبقى حبيبه

ويا بخته يا حظه ويا هناه

اللي أنت هتبقي من نصيبه

خد عيني أخطفها وسهرها

فـ عنيك الدنيا ومحورها

وطبيعي أن الحاجة الحلوة

بتقع في إيد اللي يقدرها

أنا اشتريت

لا بصراحة أنا حبيت

قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك

أنا اشتريت

لا ده أنا بيك استكفيت

كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك

أنت لقطة بجد متتسابش

لو سيبتك أخسر ماكسبش

عيني شايفاك حلو وكامل مع أن الحلو مايكملش

أنت فرصة أنت متتعوضش

نسخه واحدة أنت ماتكررش

أي حاجة عادي ممكن تحصل

بس أنت جمالك محصلش

هات حتة من قلبك ليا

هاتها وسيب الباقي ليا

لو كانت حنيتك زايدة

هات حبة أنا محتاج حنية

خد وقتك فكر وارجعلي

ده أنا شايفك دايب وواقعلي

عارف قيمتك عمال تتقل

وأنا عارف أنك جاي تبيعلي

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

يذكر أن الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا.