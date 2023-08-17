الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجدول النهائي والرسمي لفعاليات مهرجان القلعه للغناء والموسيقى الـ31

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

تنطلق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، الجمعة المقبل وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وترصد “الدستور” الجدول الرسمي الخاص بإقامة الحفلات في مواعيدها النهائية والتي جاءت كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس
8 مساءً مراسم الافتتاح والتكريم - الفنانة فايا يونان وفرقتها
١٠ مساء الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر
السبت ٢٦ أغسطس
8 مساء أوركسترا القاهرة السيمفوني - قيادة محمد سعد باشا
10 مساء وسط البلد
الأحد ۲۷ اغسطس
8 مساء الفنانة الكبيرة نادية مصطفى وفرقتها .
10 مساء الفنان الكبير هاني شاكر
بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة مصطفى حلمى

الاثنين ٢٨ أغسطس
8 مساء الفنانة سيمون وفرقتها 

10 مساء الفنان هشام عباس وفرقته

الثلاثاء ۲۹ أغسطس
8 مساء الفنان عز الأسطول وفرقته
٩ مساء الفنانة منى بوركهارد مع أوركسترا "لاس انکافتا دوراس 

10مساء الفنان مصطفى حجاج وفرقته

الأربعاء ٣٠ أغسطس
8 مساء الفنان مصطفى شوقى وفرقته
10 مساء الفنان أحمد جمال وفرقته 

الخميس ٣١ أغسطس
8 مساء Ranranga Dance Academy (سیریلانکا)
9 مساء نجوم الأوبرا للموسيقى العربية أسهرة مع العندليب ) .
10 مساء الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة محمد الموجى .

الجمعة 1 سبتمبر
8 مساء الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها

10 مساء الفنان عزيز مرقه وفرقته.

السبت ٢ سبتمبر
8 مساء الفنان سعيد الأرتيست وفرقته
9 مساء كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" 

١٠ مساء الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته

الأحد 3 سبتمبر
8 مساء الفنان هشام خرما وفرقته
١٠ مساء الفنانة غالية يتعلى وفرقتها

الاثنين 4 سبتمبر
8 مساء المنشد أحمد العمري وفرفته 

١٠ مساء الشيخ ياسين التهامي وفرقته

الثلاثاء 5 سبتمبر
8 مساء الفنانة عبير نعمة
10 مساء الفنان محمد محسن بمصاحبة me Symphony Orchestra قيادة أحمد عويضة

الأربعاء 6 سبتمبر
8 مساء مجموعة التشيللو State of Harmony
٩ مساء الفنانة نسمة محجوب وفرقتها 

10 مساء الفنانة لينا شاماميان وفرقتها

الخميس ٧ سبتمبر
٨ مساء كورال مركز تنمية المواهب
10 مساء الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ناير ناجي

21f3826d-8902-49ee-a5d0-ace61735079e
21f3826d-8902-49ee-a5d0-ace61735079e
الفنان هشام عباس الفنان الكبير مدحت صالح الفنان الكبير علي الحجار الفنان مصطفى حجاج أوركسترا القاهرة السيمفوني مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

بذبحة صدرية.. وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله فى دمياط

حكم نهائى.. تأييد سجن أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية 8 سنوات

شكرى يشرف على المرحلة الأخيرة لانتقال وزارة الخارجية للعاصمة الإدارية

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس