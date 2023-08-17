الجدول النهائي والرسمي لفعاليات مهرجان القلعه للغناء والموسيقى الـ31

تنطلق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، الجمعة المقبل وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وترصد “الدستور” الجدول الرسمي الخاص بإقامة الحفلات في مواعيدها النهائية والتي جاءت كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس

8 مساءً مراسم الافتتاح والتكريم - الفنانة فايا يونان وفرقتها

١٠ مساء الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر

السبت ٢٦ أغسطس

8 مساء أوركسترا القاهرة السيمفوني - قيادة محمد سعد باشا

10 مساء وسط البلد

الأحد ۲۷ اغسطس

8 مساء الفنانة الكبيرة نادية مصطفى وفرقتها .

10 مساء الفنان الكبير هاني شاكر

بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة مصطفى حلمى

الاثنين ٢٨ أغسطس

8 مساء الفنانة سيمون وفرقتها

10 مساء الفنان هشام عباس وفرقته

الثلاثاء ۲۹ أغسطس

8 مساء الفنان عز الأسطول وفرقته

٩ مساء الفنانة منى بوركهارد مع أوركسترا "لاس انکافتا دوراس

10مساء الفنان مصطفى حجاج وفرقته

الأربعاء ٣٠ أغسطس

8 مساء الفنان مصطفى شوقى وفرقته

10 مساء الفنان أحمد جمال وفرقته

الخميس ٣١ أغسطس

8 مساء Ranranga Dance Academy (سیریلانکا)

9 مساء نجوم الأوبرا للموسيقى العربية أسهرة مع العندليب ) .

10 مساء الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة محمد الموجى .

الجمعة 1 سبتمبر

8 مساء الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها

10 مساء الفنان عزيز مرقه وفرقته.

السبت ٢ سبتمبر

8 مساء الفنان سعيد الأرتيست وفرقته

9 مساء كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة"

١٠ مساء الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته

الأحد 3 سبتمبر

8 مساء الفنان هشام خرما وفرقته

١٠ مساء الفنانة غالية يتعلى وفرقتها

الاثنين 4 سبتمبر

8 مساء المنشد أحمد العمري وفرفته

١٠ مساء الشيخ ياسين التهامي وفرقته

الثلاثاء 5 سبتمبر

8 مساء الفنانة عبير نعمة

10 مساء الفنان محمد محسن بمصاحبة me Symphony Orchestra قيادة أحمد عويضة

الأربعاء 6 سبتمبر

8 مساء مجموعة التشيللو State of Harmony

٩ مساء الفنانة نسمة محجوب وفرقتها

10 مساء الفنانة لينا شاماميان وفرقتها

الخميس ٧ سبتمبر

٨ مساء كورال مركز تنمية المواهب

10 مساء الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ناير ناجي