الجدول النهائي والرسمي لفعاليات مهرجان القلعه للغناء والموسيقى الـ31
تنطلق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، الجمعة المقبل وحتى 7 سبتمبر المقبل.
وترصد “الدستور” الجدول الرسمي الخاص بإقامة الحفلات في مواعيدها النهائية والتي جاءت كالتالي:
الجمعة 25 أغسطس
8 مساءً مراسم الافتتاح والتكريم - الفنانة فايا يونان وفرقتها
١٠ مساء الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر
السبت ٢٦ أغسطس
8 مساء أوركسترا القاهرة السيمفوني - قيادة محمد سعد باشا
10 مساء وسط البلد
الأحد ۲۷ اغسطس
8 مساء الفنانة الكبيرة نادية مصطفى وفرقتها .
10 مساء الفنان الكبير هاني شاكر
بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة مصطفى حلمى
الاثنين ٢٨ أغسطس
8 مساء الفنانة سيمون وفرقتها
10 مساء الفنان هشام عباس وفرقته
الثلاثاء ۲۹ أغسطس
8 مساء الفنان عز الأسطول وفرقته
٩ مساء الفنانة منى بوركهارد مع أوركسترا "لاس انکافتا دوراس
10مساء الفنان مصطفى حجاج وفرقته
الأربعاء ٣٠ أغسطس
8 مساء الفنان مصطفى شوقى وفرقته
10 مساء الفنان أحمد جمال وفرقته
الخميس ٣١ أغسطس
8 مساء Ranranga Dance Academy (سیریلانکا)
9 مساء نجوم الأوبرا للموسيقى العربية أسهرة مع العندليب ) .
10 مساء الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة محمد الموجى .
الجمعة 1 سبتمبر
8 مساء الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها
10 مساء الفنان عزيز مرقه وفرقته.
السبت ٢ سبتمبر
8 مساء الفنان سعيد الأرتيست وفرقته
9 مساء كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة"
١٠ مساء الفنان الكبير وليد توفيق وفرقته
الأحد 3 سبتمبر
8 مساء الفنان هشام خرما وفرقته
١٠ مساء الفنانة غالية يتعلى وفرقتها
الاثنين 4 سبتمبر
8 مساء المنشد أحمد العمري وفرفته
١٠ مساء الشيخ ياسين التهامي وفرقته
الثلاثاء 5 سبتمبر
8 مساء الفنانة عبير نعمة
10 مساء الفنان محمد محسن بمصاحبة me Symphony Orchestra قيادة أحمد عويضة
الأربعاء 6 سبتمبر
8 مساء مجموعة التشيللو State of Harmony
٩ مساء الفنانة نسمة محجوب وفرقتها
10 مساء الفنانة لينا شاماميان وفرقتها
الخميس ٧ سبتمبر
٨ مساء كورال مركز تنمية المواهب
10 مساء الموسيقار عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ناير ناجي