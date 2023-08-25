الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء مراسم افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ31 بالسلام الوطنى

مهرجان القلعة ٣١
مهرجان القلعة ٣١

بدأت، اليوم الجمعة، مراسم افتتاح الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والمقام على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وافتتحت الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

بعد قليل.. انطلاق فعاليات مهرجان القلعة على شبكة تليفزيون الحياة

ويحيي الليلة الأولى لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء كل من النجم مدحت صالح والمطربة السورية فايا يونان، ويشهد حفل الافتتاح حضور جماهيري ضخم ويرفع مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي شعار كامل العدد.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلا متنوعا منها 31 حفلا على مسرح المحكي لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقت، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي مدحت صالح فايا يونان

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