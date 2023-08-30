الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسر الطوبجى لـ"الدستور": مهرجان القلعة عظيم وانبهرت بوجودى فيه

ياسر الطوبجي مع محررة
ياسر الطوبجي مع محررة الدستور

أعرب الفنان ياسر الطوبجي عن بالغ سعادته لتواجده للمرة الأولى في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى العربية في دورته الـ31، متابعًا: "أول مرة آجي بصراحة ومبسوط قوي لتواجدي فيه".

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وتابع الفنان ياسر الطوبجي في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "انبهرت بوجودي في مهرجان عظيم زي مهرجان القلعة للموسيقي، خاصة أنه مهرجان متاح لكل الفئات وجميع الطبقات في المجتمع المصري".

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

يذكر أن الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا.

ياسر الطوبجي الفنان باسر الطوبجي مهرجان القلعة القلعة

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