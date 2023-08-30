"أنت مالك".. تامر أمين يرد على من انتقد تصريحاته عن طلاق أحمد سعد

علق الإعلامي تامر أمين، على كل من انتقد تصريحاته عن طلاق الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن طليقة أحمد سعد هي من أعلنت للجميع أنها انفصلت عن أحمد سعد، متابعاً: "أنت مالك بتتحشر ليه".

وأضاف: "ناس كتير انتقدتني وقالتلي إنت مالك بحياتهم الشخصية وأقول لهم هم من أعلنوا الخبر وليس أنا من بحثت عن الخبر، وأن تحدثت أمس عن خبر طلاق أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني ووجدت تعليقات سلبية كثيرة على تصريحاتي".

وتابع:"الضريبة التي يدفعها النجوم هي أن تفاصيل حياتهم تكون عامة وكل الجمهور يتابعون جميع تفاصيل الحياة الشخصية للنجوم".