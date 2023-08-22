تامر أمين يكشف مفاجأة مدوية عن انتقال محمد صلاح للدورى السعودى

كشف الإعلامي تامر أمين، مفاجأة مدوية عن انتقال أسطورة ليفربول محمد صلاح إلى الدوري السعودي، قائلًا: "محمد صلاح يبدو أنه في طريقه إلى دوري النجوم، دوري المليارات، دوري الأسطوري، الدوري السعودي".

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، الذي يقدمه عبر فضائية النهار، أن محمد صلاح مرشح أن يكون نمرًا من النمور في الدوري السعودي، وأقصد بنمر نادي اتحاد جدة.

وأوضح، أن هذا الكلام ليس بجديد، حيث كانت توجد معلومات منذ أسبوع بأن هناك عرضًا رسميًا متقدمًا من اتحاد جدة إلى محمد صلاح وإلى نادي ليفربول الإنجليزي من أجل أن يضم النادي السعودي محمد صلاح إلى صفوفه، في ظل الشراء الهستيري الأسطوري الحادث من الأندية السعودية خاصة صاحبة الأموال والتي دخلت في صندوق الاستثمار السعودي، لنجوم العالم، وقد شاهدنا مسبقًا صفقة رونالدو وصفقة بنزيما وصفقة كانتي وصفقة رياض محرز ومجموعة كبيرة جدًا من اللاعبين، وآخرهم الصفقة المدوية التي هزت عرش الكرة العالمية خلال الأسبوع الماضي وهي وصول النجم نيمار إلى نادي الهلال السعودي.