سقوط شخص من أعلى عمارة سكنية بأسوان.. ومباحث قسم ثان تكشف السبب

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم، إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة قسم ثان بمدينة أسوان برئاسة الرائد مصطفى همام رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بسقوط شخص من أعلى عمارة سكنية ضمن عمارات الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة التابعة لدائرة المركز، ولم يتبين السبب.

انتقال رجال مباحث رجال قسم ثان

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة قسم ثان بمدينة أسوان برئاسة الرائد مصطفى همام رئيس المباحث ومعاونيه إلى مكان الحادث مباشرة لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوصول إلى الأسباب وراءها، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

سبب الوفاة



وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الشخص الذى لقى مصرعه يدعى أحمد هوا على، يبلغ من العمر 26 سنة، وسقط من أعلى العمارة السكنية بمنطقة الصداقة القديمة نظرًا اختلال التوازن، ما أسفر عن وفاته مباشرة متأثرًا بإصابته إثر السقوط.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

الدفع بسيارة الإسعاف

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكتابة التقرير الطبي للحالة.

العرض على الطبيب الشرعي

استقبلت مشرحة أسوان العمومية، مساء اليوم، جثة هامدة لشاب لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بمنطقة الصداقة القديمة، وتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة وبعدها سيتم استخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه، وتشيع جثمانه إلى مثواه الاخير وذلك بعد قرار النيابة والتصريح بالدفن.