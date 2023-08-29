إصابة شخص أثناء سرقة التوكتوك الخاص به فى أسوان

شهدت المنطقة المجاورة لموقف سيارات الصداقة بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض شخص لسرقة توكتوك خاص به، ما أدى إلى إصابته بكسر وكدمات بالجسم، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بتعرض شخص لسرقة توكتوك، وتحديدا بجوار موقف سيارات الصداقة من ناحية الجزيرة التابعة لدائرة المدينة.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتم الدفع بسيارة الأسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة بواسطة الفرق الطبية.

وتبين أن المصاب يدعى عبدالوهاب عمران مرسى، يبلغ من العمر ٢٥ سنة، وحالته يعني من كدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

الرواية الأولية

أوضحت التحريات الاولية ان الشخص اصيب إثر تعرضه لسرقة التوكتوك تحديدًا عند المنطقة المجاورة لموقف سيارات الصداقة من ناحية الجزيرة التابعة لدائرة مدينة أسوان.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة الجهات المعنية.