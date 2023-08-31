مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الخميس 31-8-2023

الصلاة هى الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين لذا يهتم المسلمون بإقامة الصلاة في مواعيدها المحددة 5 مرات يوميًا والبحث عن مواقيته الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 31-8-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-08-30 5:0 ص 6:31 ص 12:56 م 4:30 م 7:20 م 8:40 م

مواقيت الصلاة في المحافظات