الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الخميس 31-8-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هى الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين لذا يهتم المسلمون بإقامة الصلاة في مواعيدها المحددة 5 مرات يوميًا والبحث عن مواقيته الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 31-8-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-08-305:0 ص6:31 ص12:56 م4:30 م7:20 م8:40 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية2023-08-305:3 ص6:35 ص1:1 م4:36 م7:26 م8:48 م
طنطــا2023-08-305:0 ص6:31 ص12:57 م4:32 م7:22 م8:43 م
المنصورة2023-08-304:58 ص6:29 ص12:55 م4:30 م7:20 م8:42 م
الزقـازيق2023-08-304:58 ص6:29 ص12:55 م4:29 م7:20 م8:40 م
أسيــوط2023-08-305:6 ص6:33 ص12:56 م4:27 م7:18 م8:36 م
سـوهاج2023-08-305:5 ص6:32 ص12:54 م4:25 م7:15 م8:33 م
بنى سويف2023-08-305:3 ص6:32 ص12:56 م4:30 م7:20 م8:39 م
المنـيـا2023-08-305:6 ص6:34 ص12:58 م4:30 م7:20 م8:39 م
قـــنا2023-08-305:2 ص6:28 ص12:50 م4:20 م7:11 م8:28 م
أســوان2023-08-305:5 ص6:29 ص12:49 م4:17 م7:8 م8:24 م
مطـروح2023-08-305:13 ص6:45 ص1:12 م4:47 م7:37 م8:59 م
الغردقـة2023-08-304:55 ص6:23 ص12:45 م4:17 م7:7 م8:25 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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موعد مولد النبي 2023 وفتوى دار الإفتاء بشأن الاحتفال به

الصلاة مواقيت الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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