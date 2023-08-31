مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الخميس 31-8-2023
الصلاة هى الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين لذا يهتم المسلمون بإقامة الصلاة في مواعيدها المحددة 5 مرات يوميًا والبحث عن مواقيته الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 31-8-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-30
|5:0 ص
|6:31 ص
|12:56 م
|4:30 م
|7:20 م
|8:40 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-08-30
|5:3 ص
|6:35 ص
|1:1 م
|4:36 م
|7:26 م
|8:48 م
|طنطــا
|2023-08-30
|5:0 ص
|6:31 ص
|12:57 م
|4:32 م
|7:22 م
|8:43 م
|المنصورة
|2023-08-30
|4:58 ص
|6:29 ص
|12:55 م
|4:30 م
|7:20 م
|8:42 م
|الزقـازيق
|2023-08-30
|4:58 ص
|6:29 ص
|12:55 م
|4:29 م
|7:20 م
|8:40 م
|أسيــوط
|2023-08-30
|5:6 ص
|6:33 ص
|12:56 م
|4:27 م
|7:18 م
|8:36 م
|سـوهاج
|2023-08-30
|5:5 ص
|6:32 ص
|12:54 م
|4:25 م
|7:15 م
|8:33 م
|بنى سويف
|2023-08-30
|5:3 ص
|6:32 ص
|12:56 م
|4:30 م
|7:20 م
|8:39 م
|المنـيـا
|2023-08-30
|5:6 ص
|6:34 ص
|12:58 م
|4:30 م
|7:20 م
|8:39 م
|قـــنا
|2023-08-30
|5:2 ص
|6:28 ص
|12:50 م
|4:20 م
|7:11 م
|8:28 م
|أســوان
|2023-08-30
|5:5 ص
|6:29 ص
|12:49 م
|4:17 م
|7:8 م
|8:24 م
|مطـروح
|2023-08-30
|5:13 ص
|6:45 ص
|1:12 م
|4:47 م
|7:37 م
|8:59 م
|الغردقـة
|2023-08-30
|4:55 ص
|6:23 ص
|12:45 م
|4:17 م
|7:7 م
|8:25 م