الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قلبي في الليالي.. مصطفى قمر يشعل حفل عرض "أولاد حريم كريم" بالإسكندرية

فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم

شارك الفنان  مصطفى قمر جمهوره في الإسكندرية بباقة من أجمل أغانيه قبل العرض الخاص لأحدث أفلامه «أولاد حريم كريم».

 

مصطفى قمر يكشف كواليس فيلم "أولاد حريم كريم"

مصطفى قمر ونجمات "أولاد حريم كريم" فى الصور الأولى من كواليس الفيلم

وأدى قمر أغاني مثل: قلبي في الليالي، هنقول احنا حبايب، وغيرها.

وكان توافد الفنانين مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، بشرى، والجيل الجديد تيام قمر، رنا رئيس، احتفالا لطرح الفيلم في جميع دور العرض اليوم الموافق 30 أغسطس.

وطُرح الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، والتي سيطرت الكوميديا على معظم مشاهده وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض غداً الأربعاء 30 أغسطس، ليجدد الجزء الاول الذي عرض منذ 18 عامًا في عام 2005، والذي يعد من اشهر الأفلام الكوميدية في السينما. 

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
فيلم حريم كريم
مصطفى قمر حريم كريم الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا الأفلام الكوميدية

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