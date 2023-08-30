قلبي في الليالي.. مصطفى قمر يشعل حفل عرض "أولاد حريم كريم" بالإسكندرية

شارك الفنان مصطفى قمر جمهوره في الإسكندرية بباقة من أجمل أغانيه قبل العرض الخاص لأحدث أفلامه «أولاد حريم كريم».

وأدى قمر أغاني مثل: قلبي في الليالي، هنقول احنا حبايب، وغيرها.

وكان توافد الفنانين مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، بشرى، والجيل الجديد تيام قمر، رنا رئيس، احتفالا لطرح الفيلم في جميع دور العرض اليوم الموافق 30 أغسطس.

وطُرح الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، والتي سيطرت الكوميديا على معظم مشاهده وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض غداً الأربعاء 30 أغسطس، ليجدد الجزء الاول الذي عرض منذ 18 عامًا في عام 2005، والذي يعد من اشهر الأفلام الكوميدية في السينما.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم

فيلم حريم كريم