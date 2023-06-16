الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى قمر ونجمات "أولاد حريم كريم" فى الصور الأولى من كواليس الفيلم

حريم كريم
حريم كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" أول صور من الكواليس جمعت بين مصطفي قمر و بشري وعلا غانم وداليا البحيري و بسمة.

 

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

 

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

 

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

حريم كريم
حريم كريم
حريم كريم
حريم كريم
حريم كريم
حريم كريم
الراحل طلعت زكريا اولاد حريم كريم داليا البحيري خالد سرحان داد حريم كريم حول هناء الشوربجي هناك تيام مصطفى قمر

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