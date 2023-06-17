السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى قمر يكشف كواليس فيلم "أولاد حريم كريم"

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

حرص الفنان مصطفى قمر على مشاركة جمهوره كل تفاصيل حياته الفنية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به، فشارك صورًا له من داخل كواليس فيلمه الجديد "أولاد حريم كريم"، أثناء تصوير أحد المشاهد.

ونشر "قمر" الصور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق علها قائلًا: "ولسه في مفاجآت كتير أولاد حريم كريم، استنونا".

 

ويشارك في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" بجانب الفنان مصطفى قمر كل من داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندي مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

ويواصل صناع فيلم "أولاد حريم كريم" تصوير العمل على قدم وساق، سعيًا منهم لإنهاء كافة مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، على ان يعرض بعد موسم عيد الأضحى المقبل بجميع دور العرض السينمائية.

جدير بالذكر أن عرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عامًا وحقق نجاحًا لافتًا خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، إدوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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